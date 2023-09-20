"انفجار بالعين وكسر بالوجه".. إصابة سيدة خلال حفل زفاف بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكب واقعة إصابة سيدة نتيجة لهوه بالألعاب النارية خلال حفل زفاف بالقاهرة وضبط أخر لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سيدة "مصابة بانفجار بالعين اليسرى وكسر بعظام الوجه بالجانب الأيسر").

بالانتقال وسؤالها قررت بأنها حال تواجدها بشرفة الشقة سكنها لمشاهدة حفل زفاف أمام العقار فوجئت ببعض الأشخاص يقومون بإطلاق ألعاب نارية في الهواء، مما أدى لإصابتها المنوه عنها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) كما تم تحديد مصدر تحصله على تلك الألعاب النارية من (مالك محل ألعاب- كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل، وعُثر على (371 قطعة ألعاب نارية "مُختلفة الأحجام والأنواع") وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.