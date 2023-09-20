"طمس لوحات سيارته".. حيلة سائق للهرب من المخالفات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها وضبطت مرتكب الواقعة.
كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بطمس اللوحة الخلفية وطلائها باللون الأبيض.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة.