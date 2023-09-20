قضيتان جديدتان ضد مرتضى منصور بتهمة سب محامي شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حددت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، 25 نوفمبر كأولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف المحامي طارق جميل سعيد.

وقال طارق جميل سعيد المحامي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن النيابة حددت 25 نوفمبر لنظر الجنحتين المقامتين ضد مرتضي منصور أمام محكمة جنح قصر النيل تتهمه بالسب والقذف لشخصي، والتشهير، وإدارة الفتنة بين طوائف الشعب، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.

يذكر أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر حكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.