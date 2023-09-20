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الصحة تكشف أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية والتى تمثلت فى :- 

 

-الخمول البدنى وقلة النشاط 

-التغذية غير السليمة 

-استهلاك الكحول 

-ارتفاع ضغط الدم 

-استهلاك التبغ 

-السمنة 

- الوراثة 

وقالت وزارة الصحة والسكان تتمثل الأمراض غير السارية فى السكر والأورام وأمراض الجهاز التنفسى وأمراض القلب والأوعية الدموية .

 

وكان كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة عن 7 نصائح هامة تحمى من الإصابة بالأمراض غير السارية"وهي:

 

1 - التزم بتعليمات الطبيب المعالج

 

2- مـارس الـريـاضـة بـانـتـظـام

 

3 - تلقى اللقاحات المضادة للأمراض

 

4- الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الإصابة بسرطان الثدى عند السيدات

 

7- ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات والأملاح والدهون غير الصحية.

 


أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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