شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهمية العلاج الطبيعى فى القضاء على الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه للعلاج الطبيعي دورًا هامًا كجزء من الخطة العلاجية للعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي وأمراض طب الأطفال وأمراض الأعصاب وأمراض العظام والعمود الفقرى والإصابات الرياضية أمراض الشيخوخة كما أن العلاج الطبيعي مفيد لصحة المرأة

يهتم العلاج الطبيعي باستعادة أو تحسين قدرات الفرد الجسدية، وهو مناسب لجميع المرضى من الأطفال حتى كبار السن، عندما تصبح وظائفهم الحركية مهددة نتيجة لتقدم العمر أو الإصابات أو الأمراض أو الاضطرابات الحركية أو أي عوامل بيئية أخرى.

عرف العلاج الطبيعي مبكراً بأنه تشخيص وعلاج العجز والمرض بالوسائل الطبيعية، أما التعريف الحديث له فهو مأخوذ عن الدكتورة ثيلما هولمز أستاذ مشارك في المناهج الدراسية للعلاج الطبيعي بجامعة فلوريدا.