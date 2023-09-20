شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالسويد يدشنون حملة مواطن لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المصريون بالسويد تدشين حملة مواطن لدعم مصر، بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستورى الأهم وهو عقد الانتخابات الرئاسية التى يحرص المصريون في الخارج على المشاركة بها.

وقال مدحت شنوده جاد الرب شنوده رئيس بيت المصريين في السويد، إن المصريين بالسويد بكل فئاتهم وطوائفهم يقفون صفا واحدا مع الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية.

وأضاف شنودة :" من أجل دعم مصر أطلقنا حملة مواطن لدعم مصر، ونعلن دعمنا المطلق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال المسيرة الرائعة التى بدأها بكل قوة وعزيمة واستطاع أن يعبر بمصر من أزمات محلية وعالمية يدركها كل من له عينان.

وأضاف رئيس بيت المصريين في السويد أن أبناء الجالية المصرية بالسويد يدركون أهمية المرحلة ولذلك فإنهم يعلنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك الربان القادر على استكمال المسيرة البناء والتنمية وقيادة البلاد لتحقيق آمال شعبنا المصرى.