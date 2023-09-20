شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحرر 83 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 83405 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 29547 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 745 مخالفة السير بدون تراخيص و16 دراجة نارية مخالفة، و11 مخالفة موقف عشوائى و6 مخالفات شروط التراخيص، و1514 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.