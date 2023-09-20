شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا قبل دخول فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إن الوضع الوبائى لكورونا مستقر وندعو المصريبن للحصول على الجرعات التعزيزية من لقاح كورونا والجرعات السنوية من لقاح الأنفلونزا.

وأوضح الدكتور حسام حسنى أن المتحور الجديد لكورونا من الوارد أن ينشط انتشارة في ظل المتغيرات المختلفة للطقس ومع دخول فصل الشتاء لكن الإصابات بة تصنف على أنها بسيطة أو متوسطة ولاتزال مصر في مصاف الدول التي تتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطارات والموانى لمنع تسرب الأمراض المعدية اليها من الدول الموبؤه.

ونصح الفئات عالية الخطورة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه بالحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاحات مضيفا أنه يفضل استشارة الطبيب حول الجرعات الخاصة بالأطفال والحوامل محذرا من المضادات الحيوية وقال : المضادات الحيوية خطر كبير ولاتعالج الانفلونزا ولا الكورونا ولا حتى ارتفاع درجات الحرارة وقال تناول المضادات الحيوية بشكل كبير يفقدها فاعليتها ويجعلها مقاومة للميكروبات.

وقال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح : ينتج عن إصابات الأنفلونزا سنويا ما بين 250 إلى 500 حالة وفاه حول العالم وترجع خطورة الإصابة وحالات الوفيات التي تحدث للمضاعفات التي قد تترتب علي الاصابه بفيروس الأنفلونزا.