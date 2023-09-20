شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تحصيل 97 ألفاً و675 جنيها مستحقات 18 عاملا بشركة مقاولات بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية، وإتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى، ومؤكداً استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز