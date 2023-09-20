شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الرسمية الدولية ips، استعداداتها للعام الدراسى الجديد، حيث نشرت المدارس صور توضح فرش الفصول الدراسية بالكامل وتوفير المستلزمات الخاصة بالطلاب داخل الفصول، حيث أظهر الصور تجهيز المقاعد والفصول لاستقبال التلاميذ في أول يوم دراسة.

الجدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية فى مصر تُعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتى تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولى يطبق لأول مرة فى بيئة محلية ، وتأتى هذه المدارس فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقديم خدمة تعليمية دولية، لكل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم فى مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية فى 20 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .