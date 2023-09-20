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هيئة الدواء توجه سلسلة من النصائح لوقاية الشعر من قشرة الرأس

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القاهرة - سامية سيد -  

1- السيطرة على التوتر النفسي: حيث يؤثر الإجهاد والتوتر على الصحة العامة، ويمكن أن يساعد في التحفيز لظهور قشرة الرأس. ​

 

2- اتباع نظام غذائي صحي: حيث يساهم النظام الغذائي الصحي الذي يوفر الاحتياجات اللازمة من الزنك ​وفيتامين ب وأنواع معينة من الدهون في الوقاية من قشرة الرأس.​

 

3- ممارسة التمارين للحفاظ على الدورة الدموية و التقليل من الدهون.​

 

4- اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر وفروة الرأس: ​

فبالنسبة إلى أصحاب فروة الرأس الدهنية، فقد يساعد غسل الشعر بالشامبو يوميًا على الوقاية من قشرة الرأس، ويجب تدليك فروة الرأس بلطف لتفكيك القشرة ثم شطف الشعر جيدًا.​

 

5- أما أصحاب الشعر المائل إلى الجفاف وأصحاب فروة الرأس الحساسة؛ فيجب استخدام الشامبو بشكل أقل وترطيب فروة الرأس بين الغسلات.​

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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