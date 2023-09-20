شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تثمن دور الحوار فى الاستعداد للعملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، دور الحوار الوطنى فى التسهيل من دور الهيئة فى الاستعداد للانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية.

وشدد "بنداري" بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل.، معقبا: " مندوبين للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق".