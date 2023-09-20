الوطنية للانتخابات: وفرنا الحبر الفسفوري وانتهينا من معاينة 10 آلاف و85 لجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها انتهت رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التي سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة.

وأوضح المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة وفرت الحبر الفسفوري الذي يُستخدم في الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومي لذوي الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم.

وأوضح المستشار أحمد بنداري أن الهيئة حددت بنكي الأهلي والمصري ومصر وذلك لتلقي التبرعات الخاصة بالمرشحين.

وكان الجهاز التنفيذي للهيئة، قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2023.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وحدها هي المسؤولة عن إدارة الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف "بنداري"، أن الهيئة تقف على مساحة واحدة لكل المرشحين دون تفرقة أو تمييز.

وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

والهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، توجه الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.