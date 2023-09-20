لمراقبة مصادر التمويل.. الوطنية للانتخابات: بنكا الأهلي ومصر مسؤولان عن إيداع المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حددت بنكي الأهلي المصري ومصر، لتلقي التبرعات الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، لمتابعة مصادر التمويل.

وأوضح المستشار أحمد بنداري أن الهيئة انتهت رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التي سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة.

وأضاف "بنداري" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة وفرت الحبر الفسفوري الذي سيستخدم في الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومي لذوي الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم.

وأعلنت الهيئة، عن عقد مؤتمر صحفي يوم ٢٥ سبتمبر؛ للإعلان عن الجدول المنظم للعملية الانتخابية.

وقالت الهيئة، إنها ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب في اختيار رئيسه في مناخ ديمقراطي، تحت اشراف قضائي كامل، باعتبار أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، مؤكدا أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع المشككين في نزاهة الانتخابات.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مناشدا كافة وسائل الإعلام الوقوف على مسافة واحدة، والالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة.

وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات.

وناشدت الهيئة أيضا وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لن تتهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد بندري المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تقف على مساحة واحدة من الجميع بكل حيادية وموضوعية مع أي مرشح يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وحدها هي المسؤولة عن إدارة الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف "بنداري" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تقف على مساحة واحدة لكل المرشحين دون تفرقة أو تمييز.