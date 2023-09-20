شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تختار مستشفيات بالأزهر لعمل تقييم عن كورونا وفائدة اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شعبان صلاح الأزهرى، أستاذ ورئيس وحدة الكبد والأمراض المعدية والجهاز الهضمى بطب الأزهر بمستشفى الحسين الجامعى، أن هناك سلالات جديدة من كورونا لازالت تظهر في العالم، موضحا أن سلالة EG.5، وهي سلالة من أوميكرون ولكنها أقل حدة وظهرت بعدد من الحالات القليلة في مصر.

وأضاف أن سىلالة EG.5 تأتى بأعراض البرد مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وتكسير بالجسم، وقد يأتى بفقدان الشم أو التذوق ولكن بصورة نادرة عن الإصابة بفيروس كورونا الأصلية.

وأوضح، إن علاج الإصابة بسلالة EG.5، هي الراحة التامة وتناول السوائل الدافئة وتناول المسكنات وعدم تناول المضاد الحيوى إلا في حالة حدوث مضاعفات خطيرة على المريض.

وأضاف، على هامش المؤتمر الطبي بجامعة الأزهر، أن منظمة الصحة العالمية اختارت جامعة الأزهر لعمل بحث لتقييم وضع كورونا من ناحية فائدة التطعيم ومدى العدوى عند الاتصال الوثيق بالمرضى ونوع التطعيم، موضحا أنه سيتم إعلان نتائج هذا البحث قريبا.

وأكد، إن البحث سيجرى فى 5 مستشفيات، لأنها الجامعة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تمتلك 5 مستشفيات في محافظات مختلفة وهى مستشفى أسيوط، ودمياط، ومستشفى الحسين الجامعى، وباب الشعرية، والزهراء، موضحا، إنه لا يوجد جامعة على مستوى الجمهورية بها التوزيع الجغرافى مثل جامعة الأزهر.

وأوضح، أن البحث يعتمد على اختيار أشخاص من العاملين فى المجال الصحى الذين اختلطوا بمرضى كورونا، وعمل تقييم لكل 300 عامل صحى في كل مستشفى، بشرط أن يكون قد احتك وتعامل مع مريض كورونا، بداية من العامل الذى نقل الحالة وحتى مدير المستشفى، وعمل تقييم لفيروس كورونا، لمعرفة هل أصيب هؤلاء الأشخاص بفيروس كورونا من عدمه، سواء ممرضة أو طبيب وهل تلقى اللقاح، وأيهما أفضل في اللقاحات وذلك من خلال معرفة نوع اللقاح الذى تلقوه.

وذلك لمعرفة الآتى:

1.هل المخالطين للمرضى من العاملين الصحيين أصيبوا بفيروس كورونا من عدمه

2.هل أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا أم لا

3. متابعة هؤلاء لمدة سنة كاملة

وقال، إننا أنهينا المتابعة في شهر أغسطس الماضى، وسيتم نشر هذا البحث وسنعلن النتائج قريبا خلال اشهر من الآن، ولاحظنا أن الذين تلقوا لقاح كورونا أفضل من الذين لم يحصلوا عليه ، ونقيم اى نوع من اللقاح أفضل، مؤكدا، إن النتائج ستعلنها منظمة الصحة العالمية، وقد تم اجراء البحث على 1500 مشارك.