شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات: الإعلان عن جدول انتخابات الرئاسة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات وأكدت من خلاله على إعلان جدول انتخابات الرئاسة الإثنين المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروع إقامة وتشغيل مصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

مجلس الوزراء يوافق على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

الهيئة الوطنية للانتخابات تثمن بيان الحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة

ثمن المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، وكذا البيان الذى أصدرته الأمانة العامة للحوار الوطنى، بشأن انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة.

الوطنية للانتخابات: لا تصويت إلكترونى بانتخابات الرئاسة لأنه يحتاج تعديلا دستوريا

حث المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، كافة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الإجراء الخاص بعدم المشاركة سابق لأوانه.

الهيئة الوطنية للانتخابات: الإعلان عن جدول انتخابات الرئاسة الإثنين المقبل

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

"الوطنية للانتخابات": إجراءات قانونية ضد من يشكك بنزاهة انتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن البعض حاول التشكك فى نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.

الزراعة: زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية ونستهدف التوسع بمحصول القمح

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024"، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

التضامن: بدء إجراءات صرف زيادة "تكافل وكرامة" 15% تنفيذا لتوجيهات الرئيس

ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

الهيئة الوطنية: 10 آلاف لجنة فرعية يجرى فيها التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة انتهت رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة.

أون تايم سبورتس تذيع مباريات كأس العالم لأندية كرة السلة بمشاركة الأهلى

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس رسميا إذاعة كأس العالم للأندية لكرة السلة إنتركونيننتال بسنغافورة المقرر لها في الفترة من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري بمشاركة النادى الأهلى.

تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا بعد تحديد مباراة سان جورج يوم 29 سبتمبر

تقرر تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كشف قضية غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحكومة توافق على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر لضبط الأسعار.. الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمشروع إقامة وتشغيل مصنع سيارات كهربائية.. وإقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة المنحة الاستثنائية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

السكة الحديد تتيح حجز القطارات من خلال منافذ الدفع الإلكترونى بالجمهورية.. صور

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه يمكن الأن حجز تذكرة قطارات السكة الحديد من خلال منافذ الدفع الإلكترونى ووكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية على جميع قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية)

"الوطنية للانتخابات" تعلن الاثنين المقبل الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة.. وتؤكد: نقف على مسافة واحدة من كل المتقدمين للترشح.. 10 آلاف لجنة فرعية يجرى فيها التصويت.. ونثمن بيان الحوار الوطنى بشأن الانتخابات

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة يوم الإثنين المقبل، في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

الحكومة توافق على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر لضبط الأسعار.. الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمشروع إقامة وتشغيل مصنع سيارات كهربائية.. وإقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة المنحة الاستثنائية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

رئيس الوزراء: إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة أول أكتوبر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بالخير والرخاء، على الأمتين العربية والإسلامية.

التعليم العالى تغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023، موضحا أنه تم غلق باب تقليل الاغتراب أمس الثلاثاء.

رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة بين 10 جهات للتعاون لتحسين دمج ذوى الهمم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بين 10 جهات من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية (DAISY Multimedia Publications) بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتنفيذ المشروع.

حصل وأنت نايم.. حكاية زلزال غرب مطروح وتوقيته وقوته × 6 معلومات

استيقظ الكثير من المواطنين على خبر زلزال وفق ما أعلنه المعهد القومى للبحوث الفلكية على صفحته الرسمية فى بيان تفصيلى من الشبكة القومية للزلازل يكشف موعد وتفاصيل الهزة التى حدثت الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء .

الإسكان: مهلة شهرين لاستلام الأراضى السكنية الصغيرة من تاريخ الإعلان

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم، بضوابط محددة.

الطاقة الذرية تنتج صنفا جديدا من "اللوبيا" يزيد إنتاجه بنسبة 30% عن التقليدى

نجح فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا فى إنتاج صنف جديد من اللوبيا.

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك 28 سبتمبر بمناسبة المولد النبوى

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية.

صرف 85% من مقررات تموين شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 85 % من مقررات التموين عن شهر سبتمبر الجارى حتى الآن، كذلك طرح السلع الغذائية وغير الغذائية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 % .

كيف تحجز وحدة سكنية فى "سكن مصر" أو "جنة مصر" من الجهاز مباشرة؟

لأول مرة تقرر وزارة الإسكان، أن يتم السماح لرؤساء أجهزاة المدن الجديدة، بتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، بدون إعلان من الوزارة.

فريال أشرف لـ ”الخليج 365”: لم أعتزل الكاراتيه وانتظرونى فى 2025

أكدت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه وبطلة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 أنها لم تعتزل الرياضة، كما يردد البعض، لكنها لا تحب الظهور كثيرا فى الوقت الحالى، لأسباب أسرية، وعندما لا تتواجد لفترة على الساحة الرياضية، يعتقد البعض أنها قررت الاعتزال وهو ما لم يحدث، ووصفت اختفائها عن الوسط الرياضي بالفترة الماضية، بالهدوء الذى يسبق الإنجاز .

دورى نايل.. أوسوريو يفاضل بين شيفو وجمعة لقيادة الزمالك أمام بيراميدز

يفاضل كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض في مباراته ضد بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري نايل.

بيرسى تاو مهدد بالغياب عن الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى

أصبح بيرسي تاو لاعب الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد تعرضه للإصابة في مباراة المصرى أمس الثلاثاء والتى انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري.

مواعيد مباريات اليوم.. قمة بين البايرن ومان يونايتد والريال أمام يونيون برلين

تقام اليوم الأربعاء 20-9-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، وأهمها مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تستأنف لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات وتشهد قمة نارية بين بايرن ميونخ الألمانى ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب لقاءات الجولة الأولى من الدوري المصري، ودوري أبطال آسيا.

أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط بمناسبة انطلاق معرض سيتى سكيب.. استثمارات بالمليارات.. كبار المطورين العقاريين فى مصر والوطن العربى يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. وتوقعات بحدوث انفراجة قوية فى المبيعات

** شركة جدار تحدث نقلة نوعية بالساحل الشمالى بالكامل بمشروع سى فيو باستثمارات تتخطى الـ 10 مليارات جنيه

مشروع "طلعت مصطفى" بالسوق السعودي يفتح الباب لتصدير صناعة تطوير العقارات المصرية.. يعمل على جذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة للبورصة.. ويرفع حصيلة الدولة من العملة الصعبة

مثلما كانت "الرحاب" و"مدينتي" فاتحة خير على صناعة التطوير العقاري المصرية، ونقلتها من العمل في المدن القديمة إلى الجديدة، ومن إنشاء "الكومباوند" إلى تطوير المدن المتكاملة مما أدى إلى إنشاء كبرى المشروعات العمرانية التي ساهمت في نمو الاقتصاد الوطني ووفرت وحدات عالية الجودة للسكان، وملايين فرص العمل، ستكون "بنان"- مشروع مجموعة طلعت مصطفى الجديد- في المملكة العربية السعودية اضافة قوية للاقتصاد المصري بصفة عامة وشركات التطوير العقاري المصرية بوجه خاص، وذلك لعدة أسباب نسردها في التقرير التالي.

معارض "أهلا مدارس" سلاح الدولة لتخفيف العبء على المواطنين.. 108 فروع بالمحافظات تطرح المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بتخفيضات 30%.. و"التموين" توفر السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن

في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطنين مع دخول العام الدراسى الجديد ،أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من معارض" أهلا مدارس "على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، كذلك إطلاق ما يقرب من 84 سيارة متنقلة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة أيضا فى القرى والميادين العامة.

محور شمال طرة الجديد حل سحرى للربط بين القاهرة والجيزة.. يعبر النيل للربط مع طريق مصر أسيوط الزراعى فى 10 دقائق.. طول المرحلة الأولى 6 كم ويربط مع محاور الأوتوستراد وكورنيش النيل وحسب الله الكفراوى

بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ محور "شمال طرة" وهو امتداد لمحور حسب الله الكفراوى، حيث يربط محور حسب الله الكفراوى ليعلو طريق الأتوستراد بكوبرى ثم محور أرضى بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طرة وكورنيش النيل لعبور النيل عبر كوبرى جديد حتى يصل للربط مع طريق مصر أسيوط الزراعى بالجيزة بطول 6 كيلو مترات، كمرحلة أولى.