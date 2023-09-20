شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات الرئاسة الاثنين المقبل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، الأربعاء، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.