شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: نؤيد ترشيح الرئيس السيسي لاستمرار استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أن قرار تأييد النقابة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024؛ جاء لاستمرار استقرار الدولة، والمكتسبات التي تحققها المشروعات التنموية التي نحتاجها تحت قيادة الرئيس، خاصة في مجالي الأمن الحيواني والاستزراع السمكي.

وتابع خالد سليم خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي دائما ما يدعم المشروعات الوطنية، في مجال الإنتاج الحيواني وتجميع الألبان والبتلو ودعم صغار المزارعين، بالتزامن مع زيادة معدلات إنتاج اللحوم؛ وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتأثير العملة الصعبة».

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين أن مصر أصبحت في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج البلطي، والأول إفريقيا في الاستزراع السمكي، كل هذه النتائج الإيجابية جعلتنا نتخذ قرار دعم الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية الوطنية.