شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الحوار الوطنى: الهيئة الوطنية قادرة على إدارة انتخابات الرئاسة بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني رصد ردود أفعال إيجابية على البيان الذي أصدرته الأمانة العامة للحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة، لاسيما وأن الحوار الوطني مبادرة رئاسية تضم كل أطياف المجتمع المصري من كل الاتجاهات ومتنوع الخبرات، وكان من العدالة والإنصاف أن يصدر هذا البيان لتحديد بعض المبادئ اللازمة والتي يعتبر وجودها مفترض أولي لأي انتخابات تعددية وتنافسية.

وأضاف فوزى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن قوة البيان أنه صادر من الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بنفسه، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات ولديها هيئة عريقة راسخة ومستقلة وهي الهيئة الوطنية للانتخابات، وأدارت عدة استحقاقات بكفاءة وقادرة على إدارة كل الانتخابات، وبالتالي المؤتمر الوطني الذي عقد اليوم من باب المكاشفة والمصارحة وتبصير الرأي العام، وعنوان كل هذه الإجراءات أن الدولة المصرية قادرة ومستقرة وماضية في تنفيذ دستورها واستحقاقاتها الدستورية بانتظام وتتابع.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: "نشكر المستشار أحمد بندارى على ذكره مجموعة المبادئ التي وضعها الحوار الوطني، وبالتالي الهيئة الوطنية للانتخابات لها كل الدعم وعليها مهمة كبيرة ولكن ستقودها بمنتهى النجاح، أما البيان الصادر من الحوار الوطني تعبير عن أن الدولة المصرية مستقرة وعازمة في تنفيذ استحقاقاتها بشجاعة وثبات".

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات محايدة تماما ولا يعنيها إلا سلامة الانتخابات الرئاسية، وما أعلنته اليوم يؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات، وللهيئة كل الدعم والمساندة كونه التزام قانونى على كل مؤسسات الدولة بمساعدة الهيئة في أداء هذه المهمة.