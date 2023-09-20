حالة الطقس غدا الخميس.. رطوبة منخفضة وحرارة شديدة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 21-9-2023، والأحوال الجوية المتوقعة والظواهر المختلفة.

وأكدت الأرصاد في بيان الأربعاء، أنه يسود غدا الخميس طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أوضحت الهيئة، أن السحب المنخفضة تظهر صباحًا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود، انخفاض في نسب الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت انخفاض نسب الرطوبة على شمال البلاد ما يؤدي إلى انخفاض الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت في بيان لها، قبل قليل، أنه توجد حاليا أجواء خريفية ممتعة على شمال البلاد مع نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن يوم الجمعة المقبل هو آخر أيام فصل الصيف، ليكون أول يوم فى خريف ٢٠٢٣، يوم السبت المقبل (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣).

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أنه يسود يوم السبت المقبل "أول أيام فصل الخريفط نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الجو.

وتشهد الأجواء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري إلى 32 درجة والسواحل الشمالية 29 وجنوب سيناء 36.

ويسود غدا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.