"العمل": تدريب على مهنة "التبريد والتكييف" بمحافظة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن ختام مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التكييف والتبريد، بمركز التدريب المهني بـ "بني غالب"التابع للمديرية.

أضافت العمل في بيان الأربعاء، أن عدد الخريجين بلغ 17متدرب، وجرى تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، بعد الانتهاء من فترات التدريب النظرية والعملية حسب البرنامج المعتمد من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب للعام 2023 / 2024.

وأوضح علي مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه البرامج التدريبية، تقدم بالمجان للشباب من الجنسين من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة، وأشرف على التدريب بالدورة والاختبارات النهائية الدكتور محمود نادي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط ، وفي ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح الشباب لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم، تعمل على تحسين مستويات معيشتهم.

وتفقد مدير المديرية، سير التدريب بدورتي التفصيل والخياطة المنفذة بالمركز حالياً؛ للوقوف على آخر المستجدات بالإضافة إلى التأكد من انتظام المتدربين بتلك الدورات دون أي معوقات، كما يُشرف على التدريب المهندسة سحر محمود عبد المالك، مدير إدارة التدريب المهني .