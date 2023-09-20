"العمل: بدء قبول طلبات التدريب على "صيانة المحمول ولحام الأكسجين" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بدأت في قبول طلبات التدريب المهنى المجانى، على مهنتين يحتاجهم سوق العمل داخل المحافظة.

أضافت العمل في بيان الأربعاء، أن التدريب للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، بمركز التدريب المهنى بمحرم بك، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة صيانة محمول، ولحام الأكسجين، بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه:(100 شارع محسن خلف كلية العلوم).

وحدد كمال، مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب ومنها :

- مكافآت لأوائل الخريجين.

- زي خاص بالتدريب لكل متدرب.

- شهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب، تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.

وأشار وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إلى أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب كالآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- شهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية.

- 2 صورة شخصية.

ولفت إلى أنه، يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو بمقر ديوان المديرية بسموحة، أو من خلال ملء الإستمارة على الرابط الإلكتروني التالى.. اضغط هنا.