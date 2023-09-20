شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت سعر الفائدة على الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى، معدلات الفائدة كما هى دون تغيير، مع تباطؤ معدلات التضخم، بحسب سكاى نيوز.

وكان الفيدرالى الأمريكى، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.