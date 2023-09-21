"شوم وقبضة حديدية".. تفاصيل مشاجرة 5 أجانب بسبب معاكسة فتاة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بالتشاجر في مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفي المُشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات " إحدى الدول )، وبحوزتهم (2عصا خشبية – قبضة حديدية)، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").

وتبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثاني بمضايقة إحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدي على المتواجدين دون تمييز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثاني وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.