شكرا لقرائتكم خبر عن "هذا نبينا".. أمسية دينية احتفالا بالمولد النبوى فى مسجد جنة الفردوس بالشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ أسامة محمود جبريل، مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر والعاصمة الإدارية، إنه على البشرية أن تفرح بميلاد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأعز به بعد الذلة، هذا الرسول العظيم جعله الله سبحانه وتعالى قدوة لنا.

وأضاف خلال ندوة "هذا نبينا" بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق، أن النبى صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة فلن تجد أحسن منه، فلقد كان يتحلى بالرقي والإنسانية مع الأحياء والأموات.

من جانبه، قال الشيخ محمود سعد، إمام مسجد خاتم المرسلين محمد بمدينة الشروق: لقد شملت رحمة النبى الناس جميعًا القوى والضعيف والعدو والصاحب والقريب والبعيد، فامتدت رحمته لتشمل حتي الطير والحيوان، فكان الرسول أرحم الناس بالناس.

من جانبه، قال الشيخ أحمد عدلى، ما رأينا ذل وإهانة إلا لما تركنا سنة رسول لذا دعا الله لاتباع سنة خير المرسلين فينبغي أن يكون لنا قدوة وليس هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويأتى ذلك ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حيث أقيمت يوم الأربعاء الموافق 20/ 9 / 2023م، (787) ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تحت عنوان "رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالأطفال"، وذلك بعد صلاة العشاء.



الرواد فى المسجد



رواد المسجد



قادة الأوقاف



جانب من المصلين فى المسجد



الأمسية الدينية



جانب من المصلين



الأمسية



جانب من الأمسية