شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائى السريع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائى السريع من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، حيث قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية بمسار الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع (قنا / الغردقة / سفاجا)، والذى يبلغ طوله 225 كم لمتابعة البدء فى تنفيذ المشروع ومعاينة معوقات التنفيذ وتذليلها، ودفع الشركات لتكثيف المعدات والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المخطط للمشروع. وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائى السريع.

1- يبلغ طول الخط 225 كم.

2- وزير النقل أكد أن الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع يعتبر جزءاً من الممر اللوجيستى التنموى (سفاجا / قنا / أبو طرطور).

3- من المقرر أن يساهم الخط فى ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثانى والثالث من الشبكة، بالإضافة إلى الربط مع شبكة السكك الحديدية القائمة أيضا فى منطقة قنا.

4- من المقرر أن يخدم الخط الثالث حركة السياحة، حيث سيربط بين المناطق السياحية بأنواعها (سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة وسهل حشيش والسياحة الثقافية والتاريخية فى الأقصر).

5- من المقرر استخدام المحطات التبادلية مع الخط الثانى بما يمكن السائح من الوصول إلى كل من (أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بجنوب مصر وبدير المحرق بأسيوط)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة.

6- الخط يساهم أيضا فى الخدمات اللوجستية وعملية نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد والوادى الجديد من وإلى ميناء سفاجا، مثل صادرات الفوسفات بالوادى الجديد والألومنيوم فى نجع حمادي، وكذلك الحاصلات الزراعية من شرق العويات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا، حيث سيربط الخط ميناء سفاجا ومطار الغردقة بشبكة القطار الكهربائي السريع.

7- الخط يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومى بمنطقة المثلث الذهبى وتشجيع أهالى المحافظات الأخرى للانتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المحافظة.