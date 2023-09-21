شكرا لقرائتكم خبر عن 74% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية لجلب الاستثمارات الأجنبية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر. وايد 74% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر، بينما عارض 26% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.

الاستطلاع

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