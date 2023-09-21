شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد طه: حريصون على إكساب مراجعى الهيئة خبرات التقييم الدولى للمنشآت الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش د. أحمد طه مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمشروع الدولي لصحة الأسرة FHI، وخبراء الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)، خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، تفاصيل برامج التدريب الدولي للمرجعين التي من المقرر إقامتها لفريق المراجعين والمقيمين خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

وناقش الاجتماع كذلك سبل توافق برامج التدريب - التي تنظمها الهيئة بشكل دوري للمراجعين - مع متطلبات ومعايير (الاسكوا) ، وذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لهذه البرامج ، كجزء من متطلبات التميز المؤسسي الذي تحرص الهيئة علي تحقيقه .

جدير بالذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد نجحت في الحصول علي الاعتماد الدولي من الإسكوا لسبع إصدارات من معايير اعتماد المنشآت الصحية يتناول كل اصدار منها نوع من المنشآت الصحية ، وذلك بنسب نجاح تراوحت بين ٩٦٪؜ - ٩٩٪؜.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على تبادل المعرفة والخبرات المشتركة مع الجهات المناظرة دوليا لضمان توافق طرق وأدوات قياس تطبيق المعايير - التي يستخدمها مراجعي الهيئة عند تقييمهم للمنشآت الصحية قبل إجازة اعتمادها - مع ما ينفذه خبراء التقييم الدوليين .

وأكد الدكتور أحمد طه علي ضرورة الاهتمام بالاستثمار في البشر والتأهيل العلمي المستمر للمراجعين وفقا لأحدث الاتجاهات الدولية، مشددا على أهمية حصول برامج تدريب المراجعين على اعتماد (الاسكوا) والذي يؤسس لبناء نظام مستدام أثناء عمليات التقييم والمراجعة للمنشآت الصحية ، وهو ما يدفع نحو تحقيق ما تهدف اليه الدولة بتطبيق التغطية الصحية الشاملة وفق معايير جودة عالمية .

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ان الهيئة بصدد تنظيم عدد من البرامج التدريبية الدولية للمراجعين خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي يقوم بها خبراء من هيئة الاعتماد الكندية ، وكذلك من الجمعية الدولية لإعتماد المنشآت الصحية ( الإسكوا).

تستهدف هذه البرامج تدريب 65 مراجع ومقيِّم ، حيث يشمل كل برنامج الجوانب النظرية الخاصة بعملية التقييم إلى جانب التطبيقات العملية للمعايير بعدد من المنشآت الصحية المعتمدين لدي الهيئة.

ومن جانبه، أوضح الخبير الدولي د.ادوارد تشابي، مستشار فني الاعتماد والتقييم بمجال الصحة وقائد فريق البرنامج التدريبي الدولي، أن هذه البرامج المتخصصة تركز على أهم المهارات الفنية والعمليات والقواعد الخاصة بمراجعة وتقييم المنشآت الصحية قبل اتخاذ القرار باعتماد ها. كما تركز التدريبات علي مهارات القيادة والتواصل والتفاعل بين قائد فريق المراجعة وبين بقية اعضاء الفريق . كما تشتمل التدريبات علي نظم تتبع حصول المريض على الخدمة الصحية وفق معايير الاعتماد ، وتحديد الأماكن ذات الأولوية، بالإضافة إلى أبرز التحديات والحلول التي تواجه المقيم ميدانياً، وكيفية اجراء الاختبارات ومراجعة الملفات السابقة واللاحقة لعملية التقييم.

شارك بحضور الاجتماع د. جيليان ليون، مستشار صحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتورة هيلين جريسب، ود. ثائرة الماضي، خبراء الجودة الدوليين، ود. شريف سليمان، مدير مشروع صحة الأسرة الدولية FHI . كما حضر من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة ، ومن فريق المراجعين د. إيمان درويش، د. متولي متولي. كما حضر مديرو إدارات التعاون الدولي والمكتب الفني والجودة والتميز المؤسسي.