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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم للصف السادس الابتدائى للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
الوحدة الأولى ما النظام ؟
المفهوم الأول : الخلية كنظام
- ابدأ - الدرس الأول الأنشطة 1:4 بداية 30 سبتمبر.
- الدرس الثاني والدرس الثالث «الأنشطة ٨:٥» 7 أكتوبر.
- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 9: 13» 14 أكتوبر.
المفهوم الثاني: الجسم كنظام
- الدرس الأول والدرس الثاني الأنشطة 5:1 21 أكتوبر.
- الدرس الثالث وأول الرابع «الأنشطة 8:6» 28 أكتوبر.
- بقية الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة ٩ : ١٣» 4 نوفمبر.
المفهوم الثالث: الطاقة كنظام
- الدرس الأول و الثاني والثالث «الأنشطة 1:7» 11 نوفمبر .
- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 8:13» 18 نوفمبر.
- مشروع الوحدة ، الأسئلة 25 نوفمبر.
الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة
- المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة.
ابدا - الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1 : 6) 2 ديسمبر .
- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 9 ديسمبر.
المفهوم الثاني انتقال الحرارة
- الدرس الأول والثاني وبداية الثالث «الأنشطة «1:6» 16 ديسمبر.
- بقية الثالث والرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 23 سبتمبر.
- مشروع الوحدة والمشروع البيئي والأسئلة.
- المراجعة
- امتحانات الفصل الدراسي الأول.
- إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق27 يناير 2024 و تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم
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