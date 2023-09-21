ضبط المتهم بسرقة محل مصوغات ذهبية في أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، المتهم بسرقة محل مصوغات ذهبية في أكتوبر.

وتبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص بسرقة محل مصوغات بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال مدير المحل قرر بأنه حال تواجده بالمحل شاهد عامل بذات المحل أثناء قيامه بسرقة خاتم ذهب من المحل واتهمه بسرقة مشغولات ذهبية أخرى، وبمواجهة الأخير اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسرقة المشغولات الذهبية المشار إليها.

كما أرشد عن المسروقات داخل مسكنه وأقر بالتصرف في خاتم ذهب بالبيع لعميله مالك محل مصوغات ذهبية - مقيم دائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية"، "أمكن ضبطه"، وبحوزته الخاتم المستولى عليه.

وبمواجهته المتهم اعترف بشرائه الخاتم المضبوط من المتهم بالاشتراك مع مالك محل موبيلات - مقيم بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية"، "تم ضبطه".

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.