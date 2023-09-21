اليوم.. محافظ الجيزة يفتتح عددا من معارض أهلا مدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، عددا من معارض أهلا مدارس بأحياء مختلفة من المحافظة اليوم.

يأتي ذلك استمرارًا في تقديم الدعم لمُختلف الطلُاب وأولياء الأمور بتوفير الأدوات الدراسية بأسعار مُخفضة مع الجودة المرتفعة.

ويفتتح المحافظ اليوم معارض أهلا مدارس في العمرانية وإمبابة.

وتبدأ الجولة الخاصة بافتتاح المعارض بشارع مستشفى الصدر بجوار قسم شرطة العمرانية، وبعد ذلك افتتاح معرض بشارع المطار بامبابة، وتُجرى حاليًا الاستعدادات اللازمة للافتتاح.

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