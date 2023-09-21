الجيزة: قافلة علاجية لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نظمت مديرية الشئون الصحية بالجيزة قافلة علاجية شاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها على مدار العام؛ لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقدمت القافلة خدماتها لـ186 مواطنا، ولاقت إقبالا من قبل أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر.

وشملت القافلة تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والنسا وتنظيم الأسرة، وتم صرف العلاج بالمجان خلال العام، وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وتقديم الرعاية اللازمة.

كما شهدت القافلة تنظيم حلقات نقاشية؛ لرصد الاحتياجات الفعلية لهم، والعمل على تلبيتها وتقديم المشورة للسيدات.​