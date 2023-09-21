شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا مدارس" فى العمرانية بتخفيضات 30%.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض "أهلا مدارس" بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقد محافظ الجيزة، يرافقه المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، المعرض والمنتجات المعروضة للاطمئنان على جودتها والأسعار المعروضة، كما أجرى حديثاً مع بعض التجار، مؤكدا عليهم الالتزام بالأسعار المقررة ومراعاة محدودي الدخل، والالتزام بالجودة العالية والأسعار المخفضة، لتخفيف العبء ورفع المُعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

ووجه محافظ الجيزة الغرفة التجارية بضرورة المرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعرض، للاطمئنان على مدى توافر كافة الأدوات والاحتياجات المدرسية للطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة بالجودة المطلوبة والأسعار المقررة.

يُذكر أن محافظة الجيزة تشهد خلال العام الجاري افتتاح 5 معارض لـ"أهلا مدارس" فى مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هى فيصل، والطالبية والعمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، وذلك خلال الفترة من 17/9/2023 وحتى 14/10/2023.

وتنظم المعارض فى الأماكن الآتية: شارع فيصل أرض المطاحن بجوار البنك الأهلى، وحى شمال إمبابة أرض المطار، ومدينة البدرشين شارع بورسعيد، والعمرانية/ الطالبية نهاية شارع مستشفى الصدر.