شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع منهج العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائى للعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع منهج العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجديد 2023/2024، خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير 2024، موضحة أنها تتضمن الأنظمة الحية والحركة والعلاقات الغذائية بين الكائنات الحية، وحركة الجسيمات، على أن يتم تخصيص شهر يناير للمراجعة علي منهج الفصل الدراسي الأول، قبل امتحانات منتصف العام الدراسي والتي تبدأ منتصف يناير.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.