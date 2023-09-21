شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توعية شباب دمياط على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة دمياط، نظمت ندوة للتوعية في مجال ريادة الأعمال بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للمتدربين بورشتي التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة بالمركز، ضمن جهود المديرية في توعية الشباب من الجنسين بأهمية العمل الحر ومكاسبه على الفرد والمجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع كافة شركاء التنمية، لتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك مع الشباب للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية العمل بدمياط، أن الندوة تضمنت إلقاء محاضرة حول ريادة الأعمال قدمها معتز ابو العينين من جهاز تنمية المشروعات بدمياط، تناول خلالها الشرح للمتدربين عن كيفية عمل مشروع ناجح صغير أو متوسط للمهنة التى تم تدريبه عليها بتمويل من الجهاز، وكيفية الحصول على قروض لتمويل هذه المشروعات وكيفية السداد، كما أشار إلى كيفية تسويق منتجاتهم، مؤكداً أن الجهاز مستعد دائماً لتقديم المساعدة والنصيحة فى اى وقت للشباب الخريجين من الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وكذلك الوحدة المتنقلة.

وأعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة لمبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، بمشروع مطار برج العرب الجديد، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت، وكذلك عمل جولة تفقدية للمشروع وغرفة التدريب العملي والمحاكاة للسلامة المهنية لجميع العمال، وبمشاركة عدد 54 من العاملين.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أنه افتتح الندوة مؤكداً على حرص الوزارة ومديرياتها على الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة، مشيراً إلى أن تلك المبادرة سيتم تعميمها على جميع المنشآت العاملة بالمحافظة.