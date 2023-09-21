شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البناء والأخشاب تناقش قانون العمل ومطالب العمال فى التعديلات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عبد المنعم الجمل، حرص النقابة العامة، على تثقيف وتدريب كافة قيادات اللجان النقابية، ورفع كفاءتهم ليتمكنوا من تمثيل عمالهم وتحقيق كافة حقوقهم، وأشار إلى استمرار الدورات والندوات التثقيفية لممثلي العمال، وللاستفادة كذلك من ملاحظاتهم فيما يتعلق بالقوانين واللوائح.
وشهدت الدورة التثقيفية التي استمرت على مدار يومين بمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، محاضرات مكثفة للدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية.
وناقشت الدورة التدريبية كل ما يتعلق بحقوق وواجبات العاملين، من الأجور الإجازات والعلاوات وغيرها، فضلا عن مشكلات مقابل الحصول على رصيد الإجازات الواردة في قانون العمل، وأكدت ضرورة إلمام ممثلي العمال من اللجان النقابية بكافة التشريعات واللوائح المتعلقة لتحقيق أكبر المكاسب للعمال، مشيرة إلى أن قانون العمل به العديد من الامتيازات، ومشروع القانون الجديد سيضيف العديد من الحقوق، فضلا عن السعي نحو إنهاء مشكلات تطبيق القانون الحالي.
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