شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا مدارس" فى إمبابة بتخفيضات تصل لـ30%.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض "أهلا مدارس" بشارع المطار بحي إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20% و30%.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الجيزة أجنحة المعرض، والذي يضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية الأساسية.

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق.

وشدد المحافظ على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.

يُذكر أن محافظ الجيزة افتتح صباح اليوم الخميس، معرض "أهلا مدارس" بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية، لتنضم المعارض الجديدة إلى معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بالمحافظة، والذي تم افتتاحه يوم الأحد الماضي بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل على مساحة 2000م2.