شكرا لقرائتكم خبر عن علاج وفحص أكثر من 4200 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في شمال سيناء من يوم 19 حتي 21 سبتمبر حيث جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحى العريش والشيخ زويد وبئر العبد لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المزارعين والمربين لتوائم انماط التربية في البيئة الصحراوية والمحافظات الحدودية.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز .

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ133 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ483 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ 3310 حالات، وتم عمل 29 عمليات جراحية وتم تحصين 252 بالتحصينات غير السيادية بعدد اجمالي 4207 حاله لدي 295 مستفيد من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد حرص على استقبال اعضاء القافلة في أول أيام عملها وتكريمها وتوجيه الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعي المحافظة.