شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 آلاف قطعة حلوى المولد فاسدة ومجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المخزن على (7700 قطعة حلوى المولد – كمية من المواد الغذائية) مجهولة المصدر. وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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