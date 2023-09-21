شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر
وقال "شحاتة"، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومى.
وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل بالخير واليمن والبركات.
وبحسب بيان صحفي أصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ود. حنان أحمد على مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ،وذلك لوضع احكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
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