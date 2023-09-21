شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق رعاية المبتكرين ينضم كشريك لمسابقة NASA Space Apps Cairo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ انضمامه كشريك استراتيجي لمسابقة NASA Space Apps Cairo في نسختها التاسعة، والتي تنظمها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية إقامة شراكات إستراتيجية مع الجهات والمسابقات العالمية لدعم ورعاية واكتشاف الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال والنوابغ.

ومن جانبه، أشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة سوف تستضيف فعاليات هذه المسابقة يومي ٥ و٦ أكتوبر القادم، مؤكدًا أن المسابقة تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا "هاكثون"، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين؛ للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا.

كما أشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه تم إقامة معسكر تدريبي