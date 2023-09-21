تحرير 75 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات مكبرة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 75815 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20319 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و689 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة عن الدراجات النارية، و37 مخالفة موقف عشوائي، و1782 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول، و90 مخالفة لشروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرتت النيابة التحقيق.​