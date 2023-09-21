أبناء القوات المسلحة يحصدون "الذهب" في عدد من البطولات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حقق اللاعب عمر السيد العوضي، لاعب نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب، المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 71 ك​جم بعد مشاركته ضمن قوام المنتخب القومى للملاكمة ببطولة إفريقيا التي نُظمت فعالياتها بمدينة داكار السنغالية بمشاركة 280 لاعب ولاعبة مثلوا 40 دولة.

ونجح اللاعب بذلك الإنجاز في حجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024 ليصبح رابع لاعب يتأهل للأولمبياد من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة.

كما نجح أبناء المؤسسة الرياضية العسكرية في تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب القومي ببطولة العالم لرفع الأثقال التي نُظمت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة مثلوا 170 دولة.

وحقق اللاعب كريم إبراهيم أبو كحلة، لاعب نادي طلائع الجيش، المركز الأول وحصد 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في مسابقات وزن 96 كجم.

كما نجحت اللاعبة سارة سمير، لاعبة نادي المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية، في تحقيق المركز الأول وحصد 3 ميداليات ذهبية في مسابقات وزن 76 كجم بالبطولة ذاتها لتزاد بهذه المراكز المتقدمة فرص تأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان في استقبال اللاعبين فور وصولهم إلى أرض الوطن، وفد رسمي من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، احتفاءً بما حققوه من نتائج متميزة.

وفي سياق متصل، حقق العقيد محمـد عبده أبو ستيت، المركز الأول ببطولة المحترفين للفنون القتالية IFA، التي أقيمت فعالياتها بمدينة دهب ضمن أنشطة مهرجان "سيناء عاصمة السلام" وذلك بعد فوزه على الروسي كوستانتين ترينر بطل العالم في رياضة الكومباكت سامبو الروسيه العنيفة.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من الأبطال الرياضيين بعد قدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكل البطولات التي شاركوا بها، مؤكدة حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتميزين ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصري خفاقا بمختلف المحافل الرياضية

الأوليمبية والدولية.

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