مصرع أربعيني سقط من علو بالعجوزة

معاينة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الفرقة بينت أن الجثة لشخص يدعى "إسماعيل.ر.م." 49 سنة يرتدي ملابسه كاملة وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو.

محمد يوسف

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