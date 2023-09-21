مصرع أربعيني سقط من علو بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي أربعيني مصرعه إثر سقوطه من علو بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار.
انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الوسط ومفتش الصحة.
معاينة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الفرقة بينت أن الجثة لشخص يدعى "إسماعيل.ر.م." 49 سنة يرتدي ملابسه كاملة وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.