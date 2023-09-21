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مصر تُرحِب بجهود السعودية وسلطنة عمان لدعم التوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادرعن وزارة الخارجية، عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة فى اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.

 

وجددت مصر في البيان تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (2216)، مؤكدةً على ثوابت الموقف المصري الداعى إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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