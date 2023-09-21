شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى متابعة الرئيس السيسى لاستراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتوجيههاته بتعميق التصنيع المحلى وكذا تحقيق تحسن نوعى في منظومة التقاضى.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..



الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى.. ويتابع استراتيجية تطوير "العربية للتصنيع" ويوجه بتعميق التصنيع المحلى الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى.. ويتابع استراتيجية تطوير "العربية للتصنيع" ويوجه بتعميق التصنيع المحلى

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