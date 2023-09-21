شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تعمير سيناء: مشروعات سانت كاترين مُخَططة على أعلى مستوى وتراعى البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، أن سانت كاترين لم تكن تحصل على حقها من التطوير بما تستحقه من وضعها العالمي، مفيدا بأنه بعد توجيهات الرئيس السيسي بعمل مشروعات رفع وجذب سياحي لسانت كاترين تم التخطيط على أعلى مستوى.

وأضاف محسن سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المشروعات التنموية في سانت كاترين تم تخطيطها على أعلى مستوى من الإشارات والرسومات الهندسية المتخصصة من الاستشاريين الذين راعوا التاريخ والبيئة الخاصة لسانت كاترين.

وأوضح محسن سعيد، أن مشروع سانت كاترين يهدف لجذب سياحة روحانية دينية بيئية وتم التطوير بالتوازي داخل المدينة من إنشاء مباني تخدم الزائرين، ثم ساحة السلام وهي ساحة كبيرة تقام عليها الاحتفالات وبها مسرح لإقامة الاحتفالات الخاصة بالتراث العالمي لسانت كاترين، فضلا عن محال تجارية وفنادق متنوعة وفيها فنادق بيئية تراعي ظروف وبيئة سانت كاترين.