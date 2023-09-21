شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل تقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين فى أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية.

واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال " جمال عبد الناصر" تفريغ حمولاتها من الحاويات التى تحتوى على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة ، كما إستقبلت مستشفى حاملة المروحيات

المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عدد من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم.

كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها فى إنتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة ، فيما إستقبل معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه قرب مدينة درنه عدد من المواطنيين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخى بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.