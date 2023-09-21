مقتل شاب طعنا بسكين في بولاق الدكرور

بينت معاينة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور مقتل "عصام.و." 24 سنة إثر تلقيه طعنات نافذة بالجسم وأمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

محمد يوسف

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