مقتل شاب طعنا بسكين في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
قُتل شاب بطعنة سكين على يد آخر بسبب خلافات بينهما ببولاق الدكرور غرب الجيزة.
تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا.
انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة.
بينت معاينة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور مقتل "عصام.و." 24 سنة إثر تلقيه طعنات نافذة بالجسم وأمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.