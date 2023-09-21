"الفلاحين" تتوقع: سعر البصل ينخفض لـ10 جنيهات في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عبَّرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن ارتياحها لقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

واعتبرت القرار انتصارًا للمزارع والمواطن معًا، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق، ومن ثَمَّ تحقيق مزيدًا من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.

وقال طه حساني، أمين شباب نقابة الفلاحين، إن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية، بعد أن بلغ إجمالي حجم 238 ألفًا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري.

ولفت إلى أن زيادة صادرات البصل ليست السبب في ارتفاع أسعاره فى السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفًا من تكبد خسائر كما حدث فى العام الماضى، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان.

وأثنى على قرار الحكومة بوقف تصدير البصل، رغم أنه تأخر قليلا، بعدما قفز السعر إلى مستويات 30 جنيها من 15 جنيها فى نهاية فبراير، موضحا أن الحكومة عليها حماية السوق المحلية حتى بداية موسم الحصاد الجديد.

وتوقع "حساني" انخفاض أسعار البصل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء، والذي اعتبره من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنيين من ارتفاع تلك السلع الضرورية والأساسية كالبصل وخلافه، ويتراجع سعر البصل تدريجيًّا إلى أن يصل لسعره الطبيعي وهو 10 جنيهات للكيلو.